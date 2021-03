Donnarumma, il pezzo forte dell’Italia: conoscerà il suo futuro prima dell’Europeo?

vedi letture

Gianluigi Donnarumma saprà quale sarà il suo futuro quando inizierà l’Europeo? Domanda da diversi milioni di euro, quelli che ballano tra il portiere e il Milan nella complicata trattativa per il rinnovo del contratto. Gigio, classe ’99, sarà il pezzo forte dell’Italia di Roberto Mancini. Tra i pali, ma anche sul mercato: a oggi, è il calciatore di maggior valore nella rosa azzurra che affronterà EURO2020. E, in scadenza a fine stagione, al momento è senza grossi dubbi uno tra i pezzi pregiati dell’intera Serie A.

Soldi, Champions, ambizioni. L’intesa col Diavolo non è propriamente dietro l’angolo. A trattare c’è Raiola, che ha fissato in alto la posta: la distanza tra le parti c’è da tempo, col passare dei giorni l’ottimismo di Maldini & Co ha visto affiorare qualche dubbio. È una questione di soldi: ne ballano non pochi. Ma anche di futuro, di Champions, di ambizioni: il Milan di Pioli ha fatto un grande passo avanti nell’ultimo anno, è un dato di fatto incontrovertibile. D’altro canto, Donnarumma è un portiere da top club europeo e finora non ha disputato neanche un minuto di Champions League: un controsenso. Garantirgliela è il primo passo che il club meneghino può fare per mettere una vera base a un rinnovo dei rispettivi voti nuziali. Altrimenti, se il suo amore per il rossonero non è in discussione, a un certo punto anche la distanza tra il palcoscenico che meriterebbe e quello che finora ha potuto calcare si farà sentire. Come la fila alla porta.

PSG in pole, Juventus attenta. La fila, appunto. Il PSG è la squadra che preoccupa più il mondo rossonero: i francesi sono interessati e soprattutto hanno necessità di un nuovo portiere. Jan Oblak sarebbe l’obiettivo numero uno, ma non è in scadenza di contratto e l’Atlético Madrid non ha grande intenzione di privarsene. Donnarumma rischia di arrivarci, alla scadenza, e per questo sarebbe un colpo decisamente più fattibile. Con uno stipendio faraonico. Poi c’è la Juve, che come il Manchester City dovrebbe però prima cedere l’attuale titolare: per Donnarumma può valerne la pena, pochi dubbi. Tanto più a un incredibile parametro zero. Quanto all’Europeo, arrivarci con la testa piena di offerte e le orecchie rimbombanti di voci non sarebbe il massimo. Per questo la risposta alla domanda in apertura può essere sì: Donnarumma saprà il suo futuro. Quale sarà, è ancora troppo presto per dirlo. Anche se manca poco.