Donnarumma verso Juve-Milan, Pioli: "Ci ho parlato. E' concentrato e motivato"

Non sono mancate le polemiche attorno a Gianluigi Donnarumma prima di Juventus-MIlan. Il portiere è in trattativa per il rinnovo con i rossoneri, ma la Vecchia Signora è da tempo interessata al giocatore. Sul momento del giocatore si è espresso Stefano Pioli in conferenza stampa: "Ci ho parlato, abbiamo parlato della gara di domani e di cosa serve per stare bene in campo. Lui è concentrato e motivato".