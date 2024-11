Ufficiale Dopo 87 presenze, Sabelli prolunga col Genoa: ecco il rinnovo fino al 2026

"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Stefano Sabelli fino al 2026. Il calciatore prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 87 presenze e realizzato una rete". Questo il comunicato del Genoa in merito al prolungamento, adesso ufficiale, dell'esterno classe '93.

Genoa affidato a Vieira: le ultime

Secondo giorno di allenamento per il neo tecnico del Genoa Patrick Vieira che domenica farà il suo esordio al Ferraris nella delicata sfida salvezza contro il Cagliari dell'ex Nicola. In vista della gara fissata per l'ora di pranzo, il neo allenatore punta al recupero di alcuni tra i tanti giocatori indisponibili nelle ultime settimane. Rispetto alla sfida con il Como, con ancora Gilardino in panchina, sicuri del rientro sono l'attaccante Ankeye, il difensore Bani e il centrocampista Norton-Cuffy. Buone indicazioni arrivano anche da altri due attaccanti, Messias e Vitinha, che hanno alternato lavoro differenziato e lavoro in gruppo e potrebbero ritrovare una convocazione dopo tanto tempo. Da valutare invece il messicano Vasquez che ha dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale per un lieve fastidio muscolare. Il difensore sinistro viene monitorato quotidianamente e i prossimi due giorni saranno decisivi per un suo eventuale utilizzo domenica. Sicuri indisponibili invece Malinovskyi, Ekuban e De Winter.