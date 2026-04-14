Dopo Cubarsi, anche l'altro canterano viene espulso: rosso per Eric Garcia, Barça in 10
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Nuova svolta in Atletico Madrid-Barcellona. Dopo quello che era successo all'andata con Pau Cubarsi, i blaugrana giocheranno in 10 anche gli ultimi minuti del match di ritorno: sul passaggio filtrante in avanti per Sorloth, la difesa dei catalani è troppo alta ed Eric Garcia commette fallo sul centravanti, che cade a terra.
Turpin inizialmente ammonisce, poi si rende conto del fuorigioco segnalato dal guardalinee e infine viene richiamato al VAR per espellere il centrale spagnolo. Al 79' serve un'impresa agli uomini di Flick, sotto 1-2.
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