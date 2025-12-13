"Quando si complica, palla a Pedri": Eric Garcia spiega la ricetta del Barcellona

Grazie a una doppietta del solito Raphinha - ormai pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha frenato ad inizio stagione - il Barcellona ha superato 2-0 l'Osasuna di Alessio Lisci.

Al termine del match il giocatore blaugrana Eric García, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031, ha commentato il match ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto chiusa. Ci è mancato il ritmo nella circolazione della palla. Alla fine contro queste squadre se non muovi la palla velocemente si complica tutto".

Poi un elogio particolare ad un compagno di squadra che è diventato il fulcro del nuovo Barcellona targato Hansi Flick: "Alla fine, sono contento dei tre punti. Quando giochi prima dei tuoi avversari e aumenti la distanza hai una domenica tranquilla a casa. Quando la questione si complica, palla a Pedri e risolve tutto per te", ha sorriso Garcia.

Il programma completo della 16^ giornata in Liga

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Maiorca - Elche 3-1

Barcellona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol

Siviglia - Oviedo

Celta Vigo - Ath. Bilbao

Levante - Villarreal

Alaves - Real Madrid

Vallecano - Betis

Classifica

1. Barcellona 43 (17 partite giocate)

2. Real Madrid 36 (16)

3. Villarreal 35 (16)

4. Atl. Madrid 34 (17)

5. Espanyol 27 (15)

6. Betis 24 (15)

7. Ath. Bilbao 23 (16)

8. Getafe 20 (15)

9. Elche 19 (16)

10. Celta Vigo 19 (15)

11. Alaves 18 (15)

12. Vallecano 17 (15)

13. Siviglia 17 (15)

14. Maiorca 17 (16)

15. Real Sociedad 16 (16)

16. Osasuna 15 (16)

17. Valencia 15 (16)

18. Girona 15 (16)

19. Oviedo 10 (15)

20. Levante 9 (15)