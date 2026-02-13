Possibile ribaltare un 4-0? Eric Garcia: "Siamo il Barcellona e giochiamo in casa, ovvio che sì"

La semifinale d’andata di Coppa del Re ha lasciato un segno profondo sul Barcellona. Il 4-0 incassato sul campo dell’Atletico Madrid racconta di una partita a senso unico, con i blaugrana in difficoltà fin dai primi minuti e costretti a inseguire senza mai trovare davvero le contromisure al dominio dei Colchoneros.

Eppure, nel post-gara, non è mancata una voce fuori dal coro. Eric Garcia ha provato a spostare l’attenzione sul ritorno, mostrando fiducia nonostante la serata complicata: “Mancano ancora 90 minuti. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi, al Camp Nou. Con la squadra che abbiamo e con i giocatori che rientreranno, non ho dubbi che possiamo ribaltare la situazione”, le sue parole riportate da As.

Parole che puntano a tenere acceso un filo di speranza, anche se il difensore non potrà essere della partita. L’espulsione rimediata all’86’, per un fallo su Alex Baena, lo costringerà a saltare la sfida decisiva. Il Barcellona, dunque, dovrà provarci senza uno dei suoi uomini, affidandosi all’orgoglio e all’effetto Camp Nou. L’impresa è enorme, ma il messaggio lanciato dallo spogliatoio è chiaro: la qualificazione non è ancora archiviata.