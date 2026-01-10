Barça-Real vale la Supercoppa, Garcia: "Ci ha fatto male il Clasico in campionato"

Domenica 11 gennaio, alle ore 20, il mondo del calcio si ferma, come sempre quando si gioca un Clasico: Barcellona-Real Madrid stavolta vale la vittoria di un trofeo, la Supercoppa di Spagna. La sfida si giocherà al King Abdullah Sports City, a Gedda. Un motivo che carica ulteriormente una sfida già calda per sua stessa natura è il modo in cui è terminato il confronto in campionato, recentemente.

Il 26 ottobre i blancos si sono imposti 2-1, in una gara caratterizzata da forti polemiche già nei giorni precedenti, per alcune frasi di Yamal sui rivali in particolare. Non a caso nel parapiglia finale sono arrivati due rossi (a Lunin e Pedri) e tante polemiche.

Il difensore blaugrana Eric Garcia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, ha ripensato a quella partita. "Un Barça-Madrid è sempre speciale e un'opportunità" - le sue parole - ". La partita di campionato è stata dura per noi. Ho sempre detto che avevamo delle assenze, ma non è una scusa. Domani abbiamo la possibilità di rifarci e vincere un titolo", ha detto. Poi ha aggiunto: "Perdere il Classico come abbiamo fatto ci ha fatto male. Domani è una finale ed è una motivazione in più il fatto che sia contro il Real Madrid", ha detto.