Dopo Juve e Inter, Tevez fa visita al Milan. Finalmente: nel 2012 l'Apache fu vicino ai rossoneri

Dopo Juventus e Inter, poteva mancare il Milan? Carlos Tevez, che nei giorni scorsi ha fatto visita alla Continassa e alla Pinetina, è stato oggi a Milanello, casa del Milan. A testimoniarlo, un altro attaccante come Giroud, via Instagram.

Undici anni dopo. Con un po' di ironia, ma soprattutto per ricordare una suggestione di mercato lontana quasi un decennio, Tevez ci ha messo quasi dieci anni ad arrivare a Milanello. Nel dicembre del 2011, infatti, l'Apache fu molto vicino a trasferirsi al Milan: storica una cena fra Adriano Galliani, all'epoca amministratore delegato rossonero, e l'agente Kia Joorabchian. Alla fine non se ne fece nulla e, nonostante vi fosse anche il pressing del Corinthians, Tevez rimase al Manchester City per poi trasferirsi due campionati più tardi alla Juventus. Oggi, il Milan, ma solo da visitatore al centro sportivo. La prossima tappa dell'argentino, che studia per il suo futuro dopo l'addio al calcio, è il Tottenham del suo ex tecnico Antonio Conte.