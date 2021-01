Dopo Kokorin e Malcuit almeno un altro acquisto: il punto sul mercato della Fiorentina

A meno di una settimana dalla chiusura del mercato, la Fiorentina di Rocco Commisso batte due colpi sul mercato. Nelle scorse ore è arrivato dalla Russia Aleksandr Kokorin, oggi è stato il turno di Kevin Malcuit che dopo le visite mediche delle prossime ore firmerà il nuovo contratto coi viola.

Le operazioni in entrata della Fiorentina però potrebbero non esser finite qua: da tempo Pradè e Barone sono alla ricerca di un centrocampista con qualità di regia, col preferito che resta quel Lucas Torreira cercato fin dalla scorsa estate. Un altro profilo che piace è quello di Tolgay Ali Arslan, centrocampista dell'Udinese, anche se non sono da escludere sorprese last minute e nomi non ancora emersi.