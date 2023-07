Dopo la Lazio, anche la Fiorentina su Fausto Vera: il Corinthians lo valuta 12mln di euro

Non c'è solo la Lazio su Fausto Vera, centrocampista del Corinthians valutato 12 milioni di euro. Sul classe 2000 infatti, come riportato dai colleghi di Sky Sport, è in corsa anche la Fiorentina, che nel reparto di mezzo potrebbe dire addio a Sofyan Amrabat, accostato nei giorni scorsi a club arabi.