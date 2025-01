Ufficiale Dopo la risoluzione col Milan Ballo-Touré torna a casa: ha firmato col Le Havre

vedi letture

Il calciatore francese Fodé Ballo-Toure è un nuovo giocatore del Le Havre. Poche ore dopo la risoluzione del contratto col Milan, il terzino transalpino s'è legato alla squadra che in questo momento occupa il penultimo posto in Ligue 2.

Classe '97, Ballo-Touré si trasferì al Milan nell'estate 2021: in quella occasione fu acquistato a titolo definitivo dal Monaco per circa quattro milioni di euro più bonus. Con la maglia rossonera ha collezionato 26 presenze, più tre nel Milan Futuro. Nel mezzo, anche un prestito al Fulham dove il calciatore francese ha recitato il ruolo di comparsa.

Ballo-Touré a questo punto potrebbe tornare in Francia: negli scorsi giorni sono emerse indiscrezioni circa un suo possibile trasferimento al Le Havre. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, il laterale classe '97 prima del trasferimento nella società del Principato ha vestito la maglia del Lille per un anno e mezzo, dall'estate 2017 a gennaio 2019.

Due giorni fa, il Milan aveva annunciato così la risoluzione del contratto di Fodé Ballo-Touré: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré. Il club - si legge nella nota - augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".