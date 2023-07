Dopo Parisi, adesso Italiano si aspetta portiere e centravanti: i nomi per la Fiorentina

Definito l'arrivo di Parisi dall'Empoli, adesso Italiano (rientrato ieri dalle vacanze) si aspetta che nel giro di qualche giorno i dirigenti della Fiorentina diano seguito alle garanzie che gli avevano dato a fine stagione e, quindi, che accelerino anche per portiere e centravanti.

In questo senso, sottolinea il Corriere Fiorentino, in cima alla lista per il ruolo di numero uno c’è sempre Audero. È lui il favorito dell’allenatore anche se la società continua a muoversi anche su Christensen (Hertha), Horn (svincolatosi dal Colonia) e Grabara, del Copenaghen. Per quanto riguarda la prima punta invece, oltre a Dia e Nzola, va registrata la candidatura di Niclas Fullkrug, centravanti del Werder Brema e nel giro della nazionale tedesca, proposto da alcuni intermediari nei giorni scorsi. Costa (circa) 15 milioni, e nell’ultima Bundesliga ha segnato 16 gol.

Nel frattempo i viola restano in attesa che Amrabat e Ikoné decidano se accettare o meno le offerte di al-Ahli e Al-Ettifaq che, per il momento, non si son fatte vive con il club. Per loro comunque, non sarebbe certo un problema soddisfare le richieste della Fiorentina.