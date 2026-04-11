Dopo quello che è successo lunedì, Allegri cambia (ma in realtà un solo giocatore)

Se per lo Scudetto ci sta avere qualche piccolo rimpianto per come si era messa - e per le occasioni non sfruttate - ma non si può certo dire di essere affranti, per la Champions League non ci sono sconti. Attualmente il Milan conserva ancora un buon margine di sicurezza su cui insegue: nei confrontin del Como quarto in classifica ci sono 5 punti di vantaggio.

La probabile formazione

A destra dal primo minuto giocherà Athekame, mentre la coppia in difesa potrebbe essere formata da De Winter e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi più di Estupinan. A centrocampo Ricci potrebbe aggiungersi al duo Modric-Rabiot. In avanti ci potrebbe essere la grande novità, ovvero il tridente d'attacco. Negli scorsi giorni Allegri aveva provato quello composto da Leao a sinistra, Pulisic a destra, ed uno tra Fullkrug e Gimenez lì davanti, ma il tecnico rossonero potrebbe provare per un tridente "inedito", formato da Pulisic, Leao prima punta e Saelemaekers largo a destra.

La variazione

Di fatto, tra il 3-5-2 e il 4-3-3 del Milan cambia una sola cosa a livello di calciatori e l’ha spoilerata Allegri in conferenza: se gioca Tomori è 3-5-2, con Athekame è 4-3-3. Domani gioca lo svizzero, con le conferme di tutti gli altri calciatori, quindi 4-3-3