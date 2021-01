Dopo Verona e il caso Diawara, l'altro grave errore della Roma arriva dallo stesso team manager

A livello regolamentare la Roma - dopo la gaffe di Verona per il caso Diawara che le è costata un punto in classifica, in attesa del ricorso al Coni - incappa ancora in un altro harakiri regolamentare. Dopo il caos dei sei cambi effettuati dai giallorossi, ora il giudice sportivo dovrà decidere se omologare il 4-2 finale dello Spezia o infliggere, come da regolamento, lo 0-3 a tavolino contro la Roma (anche se toccherà al club ligure eventualmente fare reclamo).

Ancora lui - Un errore gravissimo del team manager Gombar - scrive stamani Il Messaggero - che bissa quello già effettuato a Verona. Si è discusso tanto infatti di Pantaleo Longo, ex segretario della Roma ora direttore generale della società veneta. Ma già con il riferimento diretto nella sentenza a Gombar, si era capito che Longo non era entrato nell’errore (a tal punto che a Verona era assente). Tant’è vero che non è stato licenziato,ma congedato con una buonuscita.