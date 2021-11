Dottor Ramsey e mister Hyde, avvii di stagione a confronto: super nel Galles, caso nella Juve

Sembra quasi che lo faccia apposta. Sarà che trova più spazio e fiducia, sarà che l’aria di casa fa bene. Sta di fatto che, ogni qual volta che Aaron Ramsey veste la maglia della nazionale del suo Galles, diventa qualcun altro. Il dottor Ramsey, appunto, mentre a Torino si trovano tracce del signor Hyde, che si nasconde nelle pieghe di una Juventus decisamente mai fatta sua e alla quale sembra sempre di più un corpo estraneo.

Stagioni a confronto: col Galles una favola. Quali che ne siano le motivazioni, la differenza nel rendimento è evidente. Con la doppietta siglata ieri alla Bielorussia, Ramsey ha proseguito una stagione che si direbbe da favola, se si limitasse lo sguardo al Galles. Da settembre 2021, l’ex Arsenal ha giocato tre partite sulle sei disputate dalla sua nazionale, tutte da titolare. Il bilancio parla di 241 minuti in campo più recupero, con tre gol e un assist all’attivo.

Con la Juve non pervenuto. Bilancio molto diverso se guardiamo a quello che Ramsey sta facendo a Torino con Allegri. Finora, il livornese gli ha concesso cinque partite, di cui una sola da titolare, per 112 minuti complessivi in questo avvio di stagione. Nulla da segnalare a referto, se non l’ammonizione rimediata a tempo scaduto contro lo Zenit in Champions.

La risoluzione è una chimera? Ramsey e la Juve, in sostanza, non si sono trovati e soprattutto non si trovano ora. Da capire se possano farlo, almeno, per dirsi addio prima del tempo, cioè prima del 30 giugno 2023 che sancirebbe la scadenza naturale del rapporto contrattuale. I 7 milioni netti che il gallese percepisce, del resto, pesano come un macigno sulle finanze della Vecchia Signora. Ma, va aggiunto, anche sulle idee di chi Ramsey, magari oltremanica, se lo porterebbe volentieri a casa. La risoluzione, strada già seguita (non certo gratis) in casi analoghi dalla Juve di recente, è un’ipotesi allo studio. A meno di sconti, e oggi non ve ne sono all’orizzonte, la buonuscita rischia di essere troppo cara, almeno per ora.

La stagione 2021-2022 di Ramsey a confronto.

Con la Juventus

Partite giocate: 5. Da titolare: 1.

Minuti in campo: 112.

Gol: 0.

Assist: 0.