Draghi: "Ci troviamo di fronte a una nuova ondata. Vaccino? Tutti aspettino il proprio turno"

vedi letture

“A più di un anno ci troviamo di fronte a una nuova ondata dei contagi”. Così, dall’hub vaccinale di Fiumicino, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha analizzato l’andamento della pandemia in Italia: “Questi numeri impongono la massima cautela al fine di limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quanto accaduto la scorsa primavera - ha proseguito, definendo le misure che arriveranno dalla prossima settimana adeguate e proporzionate - è vivo e faremo di tutto per impedire che si ripeta. Astrazeneca? È una decisione precauzionale, che dimostra l’efficacia dei sistemi di sorveglianza. A tutti chiedo di rispettare il proprio turno, come ha fatto in modo esemplare il presidente Mattarella”.