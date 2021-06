Ds Crotone su Ounas: "Può giocarsela nel Napoli ma deve sentirsi importante"

L'esterno Adam Ounas è pronto a rientrare nella rosa del Napoli. Quello dell'algerino dovrebbe essere un rientro soltanto momentaneo in cerca di nuova sistemazione, dopo essersi messo in luce nel periodo in prestito al Crotone. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss il ds dei calabresi Giuseppe Ursino parla così di Ounas e ipotizza per lui anche una possibilità di permanenza in prima squadra: "Può giocarsela tranquillamente nel Napoli. Deve però sentirsi importante. Per me è fortissimo ma deve avvertire la fiducia di tutti. Lui è a livelli altissimi”.