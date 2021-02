Ds Granada: "Non ci fidiamo delle assenze del Napoli, tutta la rosa ha esperienza europea"

Ospite di Radio Crc, Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada, ha parlato così della sfida di giovedì contro gli azzurri, valida per i sedicesimi di Europa League: "Non ci fidiamo delle assenze del Napoli, Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizione hanno tanta esperienza nelle coppe europee. Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League. Nonostante ciò cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli, la nostra forza è il gruppo. Però mi piace sottolineare la crescita di talenti come Pérez. Non dimentichiamo che due anni fa eravamo in Seconda Divisione. Non vediamo l'ora di sfidare il Napoli e misurarci con un club così importante".