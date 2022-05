Dubbi sul rigore per la Fiorentina, Pieri: "Difficile da digerire: non è fallo, tocco lieve"

Tiziano Pieri, opinionista arbitrale ed ex fischietto, ha parlato a Rai Sport degli episodi occorsi durante la gara tra Fiorentina e Roma. "Il rigore dopo pochi minuti è difficile da digerire quando te lo danno contro: Gonzalez porta palla, viene affrontato da Mancini che commette fallo, poi Karsdorp fa fallo a cavallo della linea. Il tocco è lieve, poco determinante, Gonzalez si tocca lo stinco come se avesse preso un fallo forte. Per me non è rigore, guardate la faccia di Guida: non era convinto".