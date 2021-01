Dubbi sull'azione del 2-0? Lazzari non ne ha: "Senza il gol, sarebbe stato rigore netto"

Grande protagonista nel 3-0 della Lazio sulla Roma nel derby, Manuel Lazzari è tornato sull’azione del secondo gol, discussa per vari episodi: il laterale è infatti finito a terra dopo un contatto con Ibanez, toccando però il pallone con la mano. E sul tiro di Luis Alberto, Caicedo era forse in posizione (di fuorigioco) tale da ostacolare la visuale a Pau Lopez. Ma Lazzari, a Sky, non ha dubbi: "Sono stato bravo a mettermi davanti con il corpo, se non fosse stato gol era rigore netto. Non ho toccato la palla con la mano, pensavo al calcio di rigore".

Pensi al passato, alla tanta Serie D fatta, quando giochi queste partite?

"Sicuramente ci penso a dove sono partito, sono stati anni difficile soprattutto nelle categorie minori. Ne parlo anche a casa, sono contento di essere arrivato a questo punto. Sinceramente più di così non posso chiedere. Non bisogna mai mollare".

