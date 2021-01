Lazio, Lazzari: "Abbiamo dato il meglio di noi, sembravamo quelli dello scorso anno"

vedi letture

Felice del successo nel derby Manuel Lazzari, laterale della Lazio, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 nel derby. "Sono stati giorni particolari perché un derby è sempre un derby, sapevamo che dovevamo mettere tanta aggressività e ci siamo riusciti per tutta la partita. Questa è la terza vittoria consecutiva e penso che la svolta ci era già stata, questa sera abbiamo dato il meglio di noi non solo dal punto di vista tattico. Vincere il derby ci darà una spinta in più".

Siete tornati ad essere la squadra dello scorso anno, questa partita vi fa capire di essere tornati quella squadra?

"Una Lazio incredibile da tutti i punti di vista, quando ripartivamo facevamo le giocate giuste. Sembrava la Lazio dello scorso anno, dobbiamo continuare così".

Riguardo l'episodio del primo gol?

"Sono stato bravo a mettermi davanti con il corpo, se non fosse stato gol era rigore netto. Non ho toccato la palla con la mano, pensavo al calcio di rigore".

Pensi al passato quando giochi queste partite?

"Sicuramente ci penso a dove sono partito, sono stati anni difficile soprattutto nelle categorie minori. Ne parlo anche a casa, sono contento di essere arrivato a questo punto. Sinceramente più di così non posso chiedere. Non bisogna mai mollare".