Duello PSG-Tottenham per Correa. Con la sua cessione può decollare il mercato della Lazio

vedi letture

La prossima settimana può essere quella decisiva per il futuro di Joaquin Correa. Su di lui - riporta Sportitalia - ci sono Paris Saint-Germain e Tottenham, con i francesi in leggero vantaggio rispetto agli Spurs. Novità attese a breve per una cessione che potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei biancocelesti.