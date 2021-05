Dura 10' l'ultima di Nainggolan in prestito al Cagliari: problema muscolare, entra Duncan

Radja Nainggolan potrebbe aver giocato la sua ultima partita al Cagliari soltanto per 10 minuti. A causa di un problema muscolare il centrocampista belga, in prestito dall'Inter in Sardegna, lascia il terreno di gioco al 10' di Cagliari-Genoa. Vedremo se sarà l'ultima in assoluto, ma sicuramente l'ultima in prestito non è stata da ricordare.

