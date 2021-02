Dybala ce la fa per il Verona? Provino venerdì. Fuori in cinque, emergenza difesa

Paulo Dybala con il Verona? È l’interrogativo che si pone Tuttosport, con l’argentino che deciderà solamente all’ultimo minuto, venerdì, dopo il provino. In compenso per la sfida contro l’Hellas sarà di ritorno Rabiot, ma è allarme difesa. Fuori Danilo per l’ammonizione presa ieri sera con il Crotone, non ci saranno Chiellini, Bonucci, Cuadrado e Arthur.