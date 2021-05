Dybala e Morata: l'attacco della Juventus rischia una vera rivoluzione in estate

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell'attacco della Juventus e spiega che le rivoluzioni non sono certo da escludere: Paulo Dybala resta in scadenza nel 2022, le trattative per il rinnovo si sono interrotte e per questo un suo addio è una possibile concreta. Poi Alvaro Morata: la Juventus potrebbe comprarlo per 45 milioni entro fine giugno o rinnovare il prestito per altri 10 milioni all'Atletico Madrid.