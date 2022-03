Dybala non si discute, il rinnovo sì: giovedì l'incontro, offerta nettamente al ribasso

“A livello tecnico non si discute, poi il suo contratto non dipende da me”. Così Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sullo Spezia, ha glissato sul futuro di Paulo Dybala. Ai box per l’ennesimo problema fisico e che l’allenatore della Juventus spera di recuperare per l’incrocio col Villarreal di metà marzo. A tal fine, l’attaccante argentino sta lavorando con fisioterapisti e preparatori per cercare di capire le cause dei tanti stop rimediati in stagione. Ma la partita decisiva per il suo futuro, prima che in campo, si gioca sul tavolo della trattativa per il prolungamento di contratto.

Settimana decisiva. A metà settimana, con tutta probabilità giovedì, è infatti in programma un nuovo incontro fra la dirigenza della Juve e Jorge Antun, agente di Dybala. Sul piatto, scrive La Gazzetta dello Sport, una proposta nettamente al ribasso: se a novembre le parti si erano lasciate con un’intesa di massima per un quadriennale da 8 milioni a stagione più bonus, ora quello che metterà sul piatto la società è ben diverso. In tutto, a partire dalla durata dell’eventuale nuovo accordo: un triennale. E a cifre lontane: 7 milioni a stagione, senza bonus. Il nuovo benchmark, del resto, sono i 7,5 milioni annuali percepiti da Dusan Vlahovic, l’uomo attorno a cui graviterà il futuro bianconero.

Dybala non è più al centro. Non la Joya, appunto, che così dovrà decidere cosa vuole fare. Se accettare il ridimensionamento, non solo economico ma tecnico, all’interno del progetto. O sentire le proposte di chi dalla finestra è pronto a entrare: l’Inter di Marotta in prima fila, all’estero soprattutto il Liverpool.