Dzeko-Sanchez, i numeri stagionali a confronto: otto gol per il bosniaco, due infortuni per il cileno

È l’affare del momento, quello che può essere l’ultimo botto di questo mercato invernale. Inter e Roma stanno discutendo in maniera approfondita lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Un affare sulle punte, anche se decisamente diverse.

I numeri di Dzeko in stagione. Ancora capitano della Roma, sebbene praticamente solo a livello formale ormai, il centravanti bosniaco ha disputato in questa stagione 20 partite, di cui quattordici dal primo minuto, per un totale di 1.315 minuti complessivi in campo. Otto le reti segnate, di cui sette in campionato, due gli assist messi a referto per i compagni. Nessun infortunio di rilievo, escludendo i guai muscolari (ma probabilmente più dovuti alla rottura con Fonseca) che lo hanno tenuto fuori nell’ultima di campionato e le due gare saltate perché positivo al Coronavirus a metà novembre.

I numeri di Sanchez in stagione. Una sola partita in meno, per l’attaccante cileno, che con la maglia dell’Inter ha sin qui giocato 19 gare in questa stagione, di cui dieci dal primo minuto, per un totale di 961 minuti in campo. Due i gol siglati, entrambi in campionato e a cavallo di Natale, quattro i passaggi decisivi portati a termine. E qualche problema fisico in più, perché l’ex Manchester United ha saltato in totale sei partite per infortunio, seppur non grave, in due momenti della stagione (a fine ottobre e a fine dicembre).