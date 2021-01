live Inter e Roma lavorano allo scambio Dzeko per Sanchez: tutti gli aggiornamenti

vedi letture

Premi F5 per ricaricare la pagina

17.44 - Il tweet di Dzeko Arriva un tweet criptico di Edin Dzeko che retweeta un post che cita i suoi record ma anche "ready to conquer another League". Svista o c'è altro che bolle in pentola?

17.00 - Inter, movimenti davanti Mentre in sede c'è l'entourage di Lautaro Martinez per il rinnovo fino al 2024, non è da escludere che possa uscire anche Andrea Pinamonti. In caso di addio, il primo nome è Eder del Jiangsu Suning.

16.40 - Ecco El Shaarawy La Roma sta per chiudere la telenovela El Shaarawy: il Faraone entro il weekend farà le visite mediche. Domani è il 21° giorno dalla positività e dunque uscirà dalla quarantena. Poi sarà tempo di visite.

16.19 - C'è Tiago Pinto Segnali importanti per la trattativa: il dg della Roma, Tiago Pinto, si trova in questi istanti a Milano. Sanchez per Dzeko è una trattativa caldissima. Non facile ma le società stanno cercando la quadra economica proprio in questi minuti.

15.45 - Decreto Crescita: vantaggi per Roma I vantaggi di cui ha usufruito l'Inter con il ritorno in Italia di Sanchez (Irpef al 50%) passerebbero alla Roma e resterebbero invariati per il cileno. L'Inter, però, vorrebbe a questo punto colmare la perdita economica incassando dallo scambio di prestiti ma per la Roma il bosniaco è ancora a bilancio. Trattativa in corso.

15.35 - Non c'è scoglio ingaggi Le società sono al lavoro in queste ore per lo scambio: gli stipendi dei due, 7.5 per Dzeko e 7 per Sanchez, non sono uno scoglio insormontabile..

14.45 - Idea scambio Dzeko-Sanchez L'ultima idea per il futuro di Edin Dzeko, sempre più separato in casa con la Roma, è un futuro all'Inter: le società studiano lo scambio per Alexis Sanchez.