È già tempo di derby tra Roma e Lazio: Sarri fuma e sfregia il murales dedicato a Mourinho

Chi non si ricorda il murales spuntato nella notte dell'ufficialità di José Mourinho alla Roma con il tecnico alla guida di una Vespa "Special One"? Il designer Harry Greb aveva così voluto dare il benvenuto al portoghese, visto come nuovo condottiere giallorosso in vista della prossima stagione. Ieri però, è arrivata la risposta di Lotito e della Lazio, con la tanto attesa firma e il tanto atteso annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Non si è fatta attendere nemmeno la risposta a colpi di murales da parte dei tifosi biancocelesti, che hanno colpito nella notte proprio l'immagine dedicata a Mou, coprendone il volto con una coltre di fumo fuoriuscita dalla bocca dell'accanito fumatore Sarri. Il derby del prossimo campionato non è stato fissato, ma è già iniziato il tempo degli sfottò tra tifosi.