È nata la Superlega! Business da 4 miliardi. Ai club iscritti subito 350 milioni di euro

vedi letture

Perché le 12 big europee, fra cui Juventus, Milan e Inter, hanno deciso di fondare la SuperLega? Principalmente per motivi economici, ovviamente. E la Repubblica prova a spiegare meglio cifre e meccanismi: le società in questione ritengono di generare un business da oltre 4 miliardi di euro fra diritti tv e sponsor e proprio per questo motivo hanno scelto di non dividere la torta con tutti gli altri. La SuperLega, nello specifico, permetterebbe ai club fondatori circa 350 milioni di euro per la sola iscrizione. All'interno del progetto, ci sarebbero 16 società come membri permanenti e 4 qualificate sul campo dai tornei nazionali. Da qui si creerebbero 2 giorni da 10, con andata e ritorno, col le migliori 8 che accederebbero ad una fase finale a eliminazione diretta.