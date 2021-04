È nata la Superlega! Dirigente di un club membro: "Niente Europei o Mondiali? Proprietari felici"

Un membro del consiglio di uno dei sei club della Premier League che hanno aderito alla nuova Superlega ha dichiarato a Sky Sports News: "Ci sono diversi membri nel CdA dei sei club che si oppongono all'adesione al nuovo campionato ma sentono di non avere il potere di impedirlo".

In merito alle proprietà dei sei club: "Si aspettavano completamente delle ripercussioni ma ad essere onesti, non sono così preoccupati per le relazioni. Il bene del gioco per loro è una preoccupazione secondaria".

La voce, rimasta anonima, ha inoltre confermato che la prospettiva di vedere i calciatori che non potranno partecipare ad Europei e Coppa del Mondo non dispiace affatto ai proprietari dei club: "A loro non piace dare i loro asset alle nazionali per una ricompensa minima".

La fonte ha infine risposto, alla domanda circa una vera e propria guerra civile nel calcio: "Questa non è una guerra civile, è una guerra nucleare".