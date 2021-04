È nata la SuperLega! Ferguson contrario: "Vuol dire rinnegare 70 anni di calcio"

Anche Sir Alex Ferguson contro la SuperLega. Raggiunto dalla Reuters, l’ex tecnico del Manchester United (club tra i 12 fondatori del progetto) ha dichiarato: ”La SuperLega vuol dire rinnegare 70 anni di calcio europeo. Da allenatore dell’Aberdeen vincere la Coppa delle Coppe (gli è riuscito nel 1983, ndr) è stato come scalare il monte Everest. L’Everton ora sta spendendo 500 milioni di sterline per il nuovo stadio, con l’ambizione di giocare in Champions. I tifosi amano la competizione così com’è ora. Ho allenato in quattro finali e sono state le notti più speciali. Il Manchester United? Non faccio parte del processo decisionale”.