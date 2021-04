È nata la SuperLega! Ieri consiglio di Lega Serie A con tensioni: presenti Inter e Milan

Un consiglio di Lega molto particolare. È quello di Serie A andato in scena ieri, convocato d’urgenza dal presidente Dal Pino e raccontato da Tuttosport come una riunione particolarmente tesa. Presenti anche Inter e Milan (con i rispettivi consiglieri Marotta e Scaroni), con l’ad nerazzurro che avrebbe provato a prendere tempo e il presidente rossonero che avrebbe dato garanzie sull’intenzione del Milan di giocare anche in Serie A. A tergiversare, anche Atalanta e Verona, tra le firmatarie (con Inter, Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli) della recente lettera di sfiducia a Dal Pino. Nel loro caso, scrive il quotidiano torinese “c’è chi ha evocato la Sindrome di Stoccolma, che induce a parteggiare per i propri carnefici”.