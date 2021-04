È nata la Superlega! Lovren: "Calcio sull'orlo del collasso. Si guarda solo ai soldi"

Dejan Lovren, difensore dello Zenit, attraverso un post su Twitter si è espresso sulla questione Superlega: "Nel prossimo futuro il calcio sarà sull'orlo del collasso più completo. Nessuno guarda il quadro completo, solamente la parte finanziaria. Ma credo ancora che si possa risolvere questa spiacevole situazione".

Football will be in the near future on a brink of complete collapse. Nobody is thinking about the bigger picture, only the financial side.

I still believe we can solve this unpleasant situation.

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 19, 2021