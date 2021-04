È nata la Superlega! Rooney: "Ci saranno delle ragioni, chi dirige questi club non è mica stupido"

"Sinceramente non so quali siano oggigiorno le migliori sei squadre d'Inghilterra, attualmente ce ne sono diverse in lotta per le prime quattro posizioni in Premier". Wayne Rooney, oggi allenatore del Derby County in seconda divisione inglese, ha commentato così in conferenza stampa la creazione della Superlega calcistica: "Sono tempi strani per il calcio, è una situazione particolare. Sono sicuro però che i club in questione abbiano le loro ragioni per prendere una decisione del genere, la gente che li dirige non è certo stupida. L'unica cosa che spero è che la piramide del calcio inglese sia protetta e non venga danneggiata".