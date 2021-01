È stato il primo giorno al Milan di Meitè: prima le visite poi la firma, il video

Soualiho Meitè è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista è arrivato in rossonero dal Torino in prestito con diritto di riscatto, oggi è stato di fatto il primo giorno in città: ieri sera l'arrivo in hotel, stamattina le visite mediche alla Clinica La Madonnina. Poi è andato a Casa Milan per firmare il suo contratto. Questo il video all'uscita dai test medici di Sky, proposto in collaborazione con Tuttomercatoweb.com.