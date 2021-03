E’ un Milan da record in trasferta. Ibrahimovic trascina i rossoneri a Firenze

vedi letture

La vittoria per 3-2 in casa della Fiorentina ha consentito al Milan di riprendere quota in classifica e di mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Napoli e Manchester. Un successo importantissimo per il morale della squadra rossonera, in un momento difficile a causa delle assenze. Ancora una volta è stato decisivo Zlatan Ibrahimovic, arrivato a quota 15 reti in serie A in appena 15 presenze. Lo svedese praticamente viaggia con la media di un gol a partita, e la sua assenze è mancata tantissimo alla banda di Pioli: “Mi sto prendendo le responsabilità, aiutando dentro e fuori dal campo. Ho giocato tutta la gara, è un momento intenso, adesso c'è la sosta. Volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo mostrato il carattere e bisogna continuare", ha spiegato lo svedese. Ma è stata una prova di coraggio da parte di tutta la squadra, compreso chi fino ad ora ha avuto qualche difficoltà. “Era la gara più difficile, i ragazzi hanno raschiato il barile per trovare tutte le forze possibili", ha spiegato Stefano Pioli.

E’ un Milan che in esterna continua a volare, mentre in casa il rendimento è molto più deludente. Lontano da San Siro la squadra di Pioli gioca meglio, si esalta e colpisce l’avversario. Il Milan ha vinto 12 delle prime 14 trasferte stagionali in Serie A, ed è successo solo quattro volte per una squadra nella storia della Serie A. Numeri importanti per i rossoneri che sono proiettati sempre di più per un posto in Champions. Con 59 punti e ancora dieci gare da disputare, il Milan va alla sosta da secondo in classifica e con molta più serenità rispetto a qualche giorno fa.