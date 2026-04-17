Ufficiale Ecco il rinnovo di Locatelli. Il centrocampista e la Juventus avanti insieme fino al 2030

"La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità". La Juventus annuncia così l'ufficialità del rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà dunque in bianconero fino al 30 giugno 2030.

Di seguito la nota intregrale della Juventus, che parte dalle primissime parole dello stesso Locatelli nel 2021 al momento del suo approdo a Torino: "La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo". Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa. Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa. Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento", conclude la nota del club bianconero.

Le parole di Damien Comolli, CEO di Juventus, sul rinnovo di Locatelli: "Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".