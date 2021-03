Ecco perché il Parma era pronto a spendere 25 milioni di euro per Scamacca

Da una parte Scamacca al quarantaseiesimo. Dall'altra Pellè e Zirkzee, ma solo negli ultimi dieci minuti. La differenza nella sfida fra Parma e Genoa oggi è stata scavata dalla doppietta dell'attaccante genoano, oltre all'entrata di un Marko Pjaca davvero in forma. L'otto in pagella e i due gol, finalmente, fanno felice Ballardini che oggi è più vicino alla salvezza.

Eppure a gennaio il Parma era pronto a offrire 25 milioni di euro per il centravanti di proprietà del Sassuolo. Poi la situazione non è andata avanti, proprio con l'arrivo di Zirkzee. L'olandese non ha giocato che dieci minuti, mentre Pellè ha fatto una partita davvero ottima, oltre al gol in rovesciata. Però la doppietta di oggi, che raddoppia i gol in Serie A segnati in questa stagione, è la prova più chiara del perché il Parma voleva spendere o perché la Juventus ci ha pensato più di una volta.