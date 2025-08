Roma, l'undici scelto da Gasperini per l'Aston Villa: Dovbyk in attacco, El Aynaoui dal 1'

Dopo la vittoria per 2-0 in casa del Lens, altro impegno di un certo livello per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa dalla 6ª amichevole dell'estate 2025 contro l'Aston Villa in Inghilterra. La gara, inizialmente prevista per le 20.30, è stata posticipata di 15 minuti. Questo l'undici scelto da mister Gasperini: in attacco c'è Dovbyk titolare, supportato El Shaarawy e Baldanzi. In mezzo al campo ci sono El Aynaoui e Koné, con Angelino e Wesley sulle fasce. Davanti a Svilar difesa a tre composta da Celik, Mancini ed Hermoso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angelino; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Kumbulla, Salah-Eddine, Ghilardi, Cristante, Pisilli, Romano, Reale, Ferguson, Cherubini, Soulé.

All. Gian Piero Gasperini

ASTON VILLA: (4-4-2): Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins.

A disp.: Martinez, Rogers, Onana, Konsa, Bailey, Maatsen, Moreno, Torres, Barkley, Rowe, Dendoncker.

All. Unai Emery.