Ufficiale Cuadrado è del Pisa, c'è l'annuncio del club: "Benvenuto sotto la Torre, Juan!"

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cuadrado, esterno destro classe 1988". Questo il comunicato del club toscano in merito all'arrivo del calciatore ex Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta.

"6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe d’Italia, 1 Premier League e 1 Coppa di Lega Inglese nel lungo e prestigiosissimo palmares del calciatore colombiano che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta; ben 116 le presenze collezionate con la Nazionale della Colombia, impreziosite da 10 gol. Adesso la nuova avventura nella Serie A italiana, dove già vanta 395 presenze (43 gol, 69 assist), con indosso i Gloriosi colori del Pisa Sporting Club. Benvenuto sotto la Torre Juan!", si legge nella nota del Pisa.

Per Nzola al Pisa si attende solo l'annuncio - Lo stesso Pisa, fra l'altro, è pronto ad annunciare anche un altro colpo per l'attacco: M'Bala Nzola, infatti, ha sostenuto oggi le visite mediche per conto del club toscano, neo promosso in Serie A, per poi raggiungere la sede per la firma sul contratto (qui le immagini di TMW). L'attaccante angolano classe '96, in arrivo dalla Fiorentina, si trasferisce al Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La Fiorentina avrà invece l'opzione di controriscatto.