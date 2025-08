Ufficiale Weah è del Marsiglia. La Juventus la considera già una cessione a titolo definitivo, ecco perché

Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus. È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, del venticinquenne statunitense all'Olympique di Marsiglia. Dalla stagione 2025/2026, dunque, Weah torna a giocare in Ligue 1.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus con i dettagli economici dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Tarpeh Weah, a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Marsiglia di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 14,4 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,1 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra, tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come cessione a titolo definitivo nell’esercizio in corso, generando un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,0 milioni, al netto degli oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della documentazione contabile di periodo".

Arrivato a Torino nell'estate del 2023, Weah ha indossato per due anni la maglia della Juventus, scendendo in campo 78 volte - di cui quasi 40 da titolare - per un totale di oltre 3.500 minuti. Sono state sette le reti messe a segno, di cui sei soltanto in quest'ultima stagione che è stata la sua migliore a livello di numeri: Weah, infatti, ha preso parte a 10 reti - 6 marcature e 4 assist -, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Sempre nell'annata 2024/2025 ha completato 12 cross su azione, meno solo di Kenan Yildiz - a quota 26 - e Francisco Conceicao, a diciassette, in questa speciale classifica.