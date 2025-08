TMW Il Milan dice no ai 30 milioni offerti dal Newcastle per Thiaw. Tutti i dettagli

Il Milan dice no all'offerta da 30 milioni di euro del Newcastle per Malick Thiaw. Questo quanto raccolto da TMW in merito alla proposta che il club inglese ha avanzato nelle ultimissime ore.

No, grazie - Come vi abbiamo raccontato, infatti, nella giornata di ieri il Newcastle ha formalizzato al Milan un'offerta importante per il difensore tedesco, pari a 30 milioni di euro. A livello economico, di fatto la valutazione che il club rossonero - che a inizio mercato aveva accettato la proposta a cifre simili del Como - fa del calciatore classe 2001. Nonostante questo, ad ogni modo, il Milan ha deciso di rifiutare l'offerta inglese.

Il fattore Allegri - Nel quadro delle motivazioni, ci sono da considerare anche le valutazioni del tecnico Massimiliano Allegri. Max apprezza molto Thiaw, e nel precampionato aveva chiarito anche al diretto interessato di voler puntare su di lui. L’irruzione del Newcastle, in questo senso, non ha modificato le cose, oltre al fatto che lo stesso Allegri non ha fretta di privarsi di Thiaw (e nel caso vorrebbe comunque un altro difensore al suo posto per questioni numeriche).

Il possibile scambio con la Juventus. Da non scordare anche il fatto di come Milan abbia iniziato a discutere con i bianconeri di un eventuale affare con protagonisti lo stesso Thiaw e Dusan Vlahovic. A spingere è soprattutto la Juve, ma il centravanti serbo interessa ai rossoneri. Affare non semplice, considerando che le valutazioni economiche dei due club potrebbero non combaciare, ma possibile. La cosa certa, ad oggi, è il no del Milan all'offerta del Newcastle.