Ufficiale Juventus Next Gen, ufficiale la cessione di Comenencia allo Zurigo

Tramite i propri canali ufficiali la Juventus ha reso nota la cessione a titolo definitivo del classe 2004 Livano Comenencia allo Zurigo. Quest’ultimo aveva disputato 33 presenze nell’ultima stagione con la maglia della Next Gen. Di seguito il comunicato:

Livano Comenencia saluta la Juventus e giocherà dalla stagione 2025/2026 con la maglia dello Zurigo: è ufficiale infatti la cessione a titolo definitivo del giocatore olandese.

Classe 2004, Livano è approdato a Torino a fine agosto 2023 mettendosi subito a disposizione della seconda squadra bianconera con la quale, in due annate, ha collezionato un totale di 70 presenze mettendo a segno tre reti affiancate da otto assist per le marcature dei compagni. L’estate scorsa ha anche partecipato al ritiro in Germania della Prima Squadra disputando dal primo minuto l’amichevole contro il Norimberga.

Ora per lui comincia una nuova avventura nella massima serie svizzera: in bocca al lupo Livano!