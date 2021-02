Elezioni FIGC, Sibilia: "Mi candido per coerenza. Deluso da Abete, c'era un accordo"

"Mi candido per coerenza". Intervistato dal Corriere della Sera, a tre giorni dalle prossime elezioni federali, il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia parla della sfida al numero uno uscente Gabriele Gravina. Che si terrà nonostante assicuri come tre anni fa fosse stato siglato un accordo tra i due volto a garantire un passaggio di mano in quest'occasione: "Voglio rispettare il percorso fatto nel 2018. Ero in vantaggio in tutte e tre le votazioni, feci un passo indietro per senso di responsabilità. Il patto con Gravina era sottoscritto anche da Nicchi e Ulivieri".

Lo tirerà fuori in assemblea?

"Non ne ho una copia, pensavo non servisse. Mi auguro che chi ce l'ha abbia il coraggio di mostrarlo. Tradito? Deluso, da una persona: Abete. Era il garante, se non avesse ratificato l'accordo non lo avrei firmato".