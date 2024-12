Elkann fa visita alla Juventus: "Col City un'occasione. Pari col Bologna ha mostrato carattere"

Nella giornata di ieri John Elkann ha fatto visita alla Juventus alla Continassa. Il numero uno di Exor, holding che controlla il club bianconero, ha assistito all'allenamento della squadra per poi fermarsi a parlare con i vertici apicali delle varie aree del club, dall'ad Maurizio Scanavino al dt Cristiano Giuntoli fino al tecnico Thiago Motta.

E tramite Tuttosport, emerge il pensiero che lo stesso Elkann avrebbe trasmesso ai suoi uomini: "La partita con il Manchester City è l'occasione per rilanciarsi subito", le parole pronunciate alla Continassa. Una presenza importante, quella del nipote dell'Avvocato, che ha dato carica e serenità a tutto l'ambiente.

Prima era toccato alla squadra ascoltare il suo pensiero, con Elkann che aveva assistito da vicino alla seduta verificando di persona anche i progressi dei tanti infortunati. Al gruppo ha regalato parole di apprezzamento, nonostante i troppi pareggi dell'ultimo periodo: "Non tutti i pareggi sono uguali, l'ultimo col Bologna ha raccontato di un carattere e di una determinazione da cui sarà importante ripartire fin da subito", i punti salienti del suo discorso a giocatori e staff prima di fermarsi anche con Thiago Motta. E proprio al tecnico sarebbe stato riconosciuto l'apprezzamento per il modo di affrontare le difficoltà, senza cercare alibi e con in testa solo la cultura del lavoro come base per migliorare.