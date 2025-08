Juventus, Comolli cerca l'accelerata per Kolo Muani: contatti costanti con il PSG

La Juventus accelera per l’attaccante. La formazione bianconera è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa a disposizione di mister Igor Tudor. Il finale di stagione in crescendo, complice anche l’apporto del nuovo allenatore, ha portato grande fiducia nei tifosi che però si aspettano ovviamente una squadra in grado di lottare per altissimi traguardi. Alla fine di una rincorsa importante, la squadra ha raggiunto il quarto posto e il conseguente approdo nella prossima Champions League, traguardo minimo per una squadra di questo blasone. Adesso ovviamente si cerca il salto definitivo e questo lo si può effettuare con un mercato importante.

Dalle parti della Continassa si cerca un innesto in attacco e il nome che circola maggiormente è sempre quello di Randal Kolo Muani, l’anno scorso in prestito dal PSG negli ultimi sei mesi e capace di fare la differenza a suon di prestazioni e gol. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i contatti fra il club e i parigini sono sempre costanti con Comolli che vorrebbe dare l’accelerata al più presto.

La volontà di Tudor è quello di averlo a disposizione già per l’amichevole in famiglia in programma allo Stadium il 13 agosto prossimo. Dove sugli spalti sarà presente anche John Elkann.