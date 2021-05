Il punto sulla Liga - Inciampa il Barça, le madrilene non mollano. Nel vivo la lotta salvezza

Nella Liga cresce il pathos per la conquista del titolo di campione di Spagna. La 36ᵃ giornata ha riservato un colpo di scena nelle posizioni di testa: l'inciampo del Barcellona contro il Levante potrebbe aver inferto un colpo decisivo alle speranze di rimonta dei blaugrana, ora distanti 4 punti dalla vetta della classifica. Decisiva al Ciutat de Valencia la capacità dei padroni di casa di reagire al doppio vantaggio del Barcellona maturato nel primo tempo (Messi e Pedri in gol) con una risposta gagliarda nella ripresa che ha fruttato il 3-3 finale. Vana la splendida rete di Dembélé, per il Levante in gol Melero, Leon e Morales, già giustiziere del Real Madrid.

Le madrilene, entrambe in campo dopo il Barcellona, approfittano del passo falso dei catalani per rendere la lotta scudetto una questione di derby cittadino. L'Atlético di Simeone supera la Real Sociedad con una rete pregevole di Carrasco e il raddoppio in ripartenza firmato da Correa, ma i baschi non rendono le cose facili ai Colchoneros costringendo Oblak a diverse parate decisive. Il gol che accorcia le distanze arriva all'83' con Zubeldia ma dopo altri 10 minuti di sofferenza è l'Atlético a festeggiare per una vittoria che lo avvicina ulteriormente al titolo.

Nel posticipo del giovedì i Blancos di Zidane rispondono ai 'cugini' imponendosi per 4-1 sul Granada, non senza concedere agli andalusi qualche momento in cui credere nella possibile rimonta. All'Estadio Nuevo Los Cármenes spiccano il pallonetto da fuori area di Benzema e la splendida rete di Modric, intervallate dalle marcature di Rodrygo e Odriozola, e dal momentaneo 2-1 di Molina. Restano 2 i punti di distacco tra prima e seconda in classifica, il derby a distanza proseguirà nel prossimo turno quando l'Atlético sfiderà l'Osasuna mentre il Real farà visita all'Athletic Bilbao.

Nelle zone nobili della classifica vince anche il Siviglia, che regola il Valencia grazie ad un gol di En Nesyri e si porta a soli 2 punti dal terzo posto del Barcellona. Vittoria casalinga anche per l'Osasuna ai danni del Cadice, contrassegnata dalla bella doppietta dell'ex Crotone e Samp Ante Budimir.

Se da una parte il discorso scudetto è ancora apertissimo, dall'altra c'è una lotta salvezza quanto mai appassionante, con le tre squadre di fondo classifica raggruppate in soli 2 punti, e la zona calda estesa fino al 15° posto. Pesantissima la vittoria esterna dell'Alavés ai danni dell'Elche, che proietta i baschi a +4 dalla zona retrocessione. I valenciani, fermi a quota 30, sono stati raggiunti dall'Eibar grazie al pareggio per 1-1 conquistato nel finale di gara contro il Real Betis.

Continua la crisi del Valladolid che esce sconfitto dalla sfida interna contro il Villarreal e scivola al terz'ultimo posto. La squadra del presidente Ronaldo non vince da oltre due mesi e nelle ultime due gare stagionali farà visita alla Real Sociedad prima di ricevere in casa la corazzata Atlético Madrid. Chi invece può tornare a respirare è l'Huesca, autore di una prova di grande determinazione nella gara contro l'Athletic Bilbao. Decisivi il gol di Sandro Ramirez propiziato da un errore di Unai Simon, e il salvataggio volante nel finale da parte del portiere aragonese Fernandez. Con i 3 punti conquistati ai danni dei baschi la squadra di Rojo Martin si porta momentaneamente in salvo a quota 33.

I risultati della 36ᵃ giornata

Osasuna-Cadice 3-2

Elche-Alavés 0-2

Levante-Barcellona 3-3

Siviglia-Valencia 1-0

Celta Vigo-Getafe 1-0

Huesca-Athletic Bilbao 1-0

Atlético Madrid-Real Sociedad 2-1

Real Valladolid-Villarreal 0-2

Eibar-Real Betis 1-1

Granada-Real Madrid 1-4

La classifica alla 36ᵃ giornata

Atlético Madrid 80

Real Madrid 78

Barcellona 76

Siviglia 74

Real Sociedad 56

Villarreal 55

Real Betis 55

Celta Vigo 50

Athletic Bilbao 46

Granada 45

Osasuna 44

Cadice 43

Levante 40

Valencia 39

Alavés 35

Getafe 34

Huesca 33

Real Valladolid 31

Eibar 30

Elche 30

Il programma della 37ᵃ giornata

Alavés-Granada

Athletic Bilbao-Real Madrid

Atlético Madrid-Osasuna

Barcellona-Celta Vigo

Cadice-Elche

Getafe-Levante

Real Betis-Huesca

Real Sociedad-Real Valladolid

Valencia-Eibar

Villarreal-Siviglia