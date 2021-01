Il punto sulla Liga - Vincono le prime della classe, En Nesyri raggiunge Suarez a quota 12

vedi letture

Nella prima giornata del girone di ritorno della Liga vincono tutte le squadre di testa, lasciando pertanto invariate le prime quattro posizioni di classifica. L'Atletico Madrid è saldamente al comando, a +7 dal Real e con una partita in più da recuperare rispetto alle Merengues. Al Wanda Metropolitano aprono subito le marcature gli ospiti del Valencia, ma già a metà primo tempo i Colchoneros trovano il pareggio su corner con Joao Felix, e nella ripresa dilagano con altre due reti, firmate da Suarez e Correa, al termine di altrettante azioni in contropiede. Vittoria sul velluto anche per il Real Madrid, che piega l'Alavés a domicilio grazie alle reti di Casemiro, Benzema (doppietta) e ad una magia di Hazard. Vano il tentativo di rimonta dei baschi che accorciano le distanze con l'ex madridista Joselu prima del definitivo 4-1. Il Barcellona tiene il passo del Siviglia battendo in trasferta l'Elche grazie a un De Jong ispirato (gol e assist) e vanifica il sorpasso degli andalusi che erano saliti al terzo posto dopo la vittoria per 3-0 nell'anticipo del sabato contro il Cadice. Con la tripletta messa a segno contro il Submarino Amarillo, Youssef En Nesyri raggiunge Suarez in testa alla classifica cannonieri con 12 reti.

In zona Europa League danno spettacolo Real Sociedad e Betis: i baschi si portano in doppio vantaggio con le marcature di Isak e Oyarzabal in apertura di secondo tempo, ma proprio nei minuti finali subiscono la reazione degli andalusi, capaci di completare la rimonta al 92' e chiudere sul 2-2. L'unica sconfitta della parte sinistra della classifica è quella subita dal Granada, superato per 3-1 da un Osasuna alla disperata ricerca di punti salvezza. All'Estadio El Sadar da segnalare la doppietta di Ante Budimir, la quinta per l'ex Samp e Crotone nel maggiore campionato spagnolo. Dopo il successo sul Barça in Supercoppa prosegue il momento d'oro dell'Athletic Bilbao, vittorioso per 5-1 in rimonta sul Getafe: al San Mamés c'è gloria anche per l'ex granata Berenguer, autore della quarta rete dei rojiblancos.

Non vanno oltre il pareggio Celta Vigo ed Eibar (1-1), ma spicca la prodezza balistica del diciannovenne attaccante degli Armeros Bryan Gil, al suo terzo gol in Liga. Segno X anche tra Levante e Valladolid, con un serrato botta e risposta che vivacizza la partita nel secondo tempo. Anche per l'Huesca arriva un pari che dà una flebile speranza: con lo 0-0 imposto al Villarreal gli aragonesi interrompono la serie di 4 sconfitte consecutive, ma restano ultimi in classifica a quota 13, a 6 punti dalla quart'ultima.

I risultati della 20° giornata:

Levante-Real Valladolid 2-2

Huesca-Villarreal 0-0

Siviglia-Cadice 3-0

Real Sociedad-Real Betis 2-2

Alavés-Real Madrid 1-4

Osasuna-Granada 3-1

Elche-Barcellona 0-2

Celta Vigo-Eibar 1-1

Atlético Madrid-Valencia 3-1

Athletic Bilbao-Getafe 5-1

La classifica alla 20° giornata:

Atlético Madrid** 47

Real Madrid* 40

Barcellona* 37

Siviglia* 36

Villarreal 34

Real Sociedad 31

Granada 28

Real Betis 27

Athletic Bilbao* 24

Celta Vigo 24

Cadice 24

Levante* 23

Getafe* 23

Valencia 20

Eibar 20

Real Valladolid 20

Osasuna 19

Alavés 18

Elche** 17

Huesca 13

* Real Madrid, Barcellona, Siviglia, Athletic Bilbao, Levante e Getafe: una partita in meno.

** Atlético Madrid e Elche: due partite in meno.

Il programma della 21° giornata:

Venerdì 29 gennaio

Real Valladolid-Huesca

Sabato 30 gennaio

Eibar-Siviglia

Real Madrid-Levante

Valencia-Elche

Villarreal-Real Sociedad

Domenica 31 gennaio

Getafe-Alavés

Cadice-Atlético Madrid

Granada-Celta Vigo

Barcellona-Athletic Bilbao

Lunedì 1 febbraio

Real Betis-Osasuna