Repubblica - Milan, "contratto ponte" da 100mila euro per Ibrahimovic fino a gennaio

In arrivo novità importanti per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Repubblica, l'attaccante svedese avrebbe firmato un “contratto ponte” da 100mila euro fino a gennaio per continuare a svolgere la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio e rimanere al contempo un tesserato del Milan continuando così ad essere una figura importante all’interno dello spogliatoio.